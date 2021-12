'Bizar druk': kerstpakket extra populair door corona 

"Bizar druk", "veel meer aanvragen", "grotere pakketten" en "we kunnen de vraag bijna niet aan". Met nog een paar weken te gaan tot Kerstmis is het alle hens aan dek in de kerstpakkettensector.

Volgens schattingen krijgen dit jaar circa 7 miljoen werknemers een kerstpakket. Ter vergelijking: in 2014 - midden in de laatste economische crisis - waren dat er pakweg 4,5 miljoen. "Het kan niet op dit jaar. We zitten al 20 procent boven de topomzet van 2020", zegt Dick Brandwijk van Brandwijk Feestpakketten in Zaltbommel.