'Smalltown Boy' Steve Bronski van Bronski Beat overleden

Het thema van het nummer lag Bronski na aan het hart. In 1984 vertelde hij in muziekblad Melody Maker over zijn frustratie dat zijn familie zijn seksuele geaardheid niet wilde erkennen.

Ook voor veel andere jonge homo's was het nummer van grote betekenis, kreeg hij later vaak te horen. "In die tijd waren we gewoon drie homoseksuele jongens die een band begonnen, we voelden ons toen geen onderdeel van een bepaalde beweging", zei Bronski in een interview in The Guardian in 2018. "Natuurlijk zou vele jaren later blijken dat er meer homoseksuele artiesten waren dan ze ons wilden doen geloven."

Het nummer werd een grote hit en stond wekenlang hoog in de Britse hitlijsten. In Nederland stond het nummer in 1984 twee weken op nummer 1. Vorig jaar stond Smalltown Boy in de Top 2000 op nummer 813.