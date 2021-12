Amsterdammers met laag inkomen kunnen laptop lenen voor 20 euro

Begin volgend jaar kunnen Amsterdammers met een laag inkomen voor 20 euro 'statiegeld' een laptop krijgen. Organisaties en particulieren kunnen daarvoor laptops doneren. Dat kan vanaf morgen, bij de Cyberbank, een organisatie waar de gemeente mee samenwerkt.

De computers worden opgeknapt door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, meldt NH Nieuws.

Wethouder Meliani hoopt dat er veel laptops worden gedoneerd. "Onze stad digitaliseert in hoog tempo, een ontwikkeling die door corona is versneld. Daarmee groeit ook de kloof tussen Amsterdammers die wel met internet en alle digitale mogelijkheden kunnen omgaan, en Amsterdammers die dat niet kunnen."

Noodoplossing

De gemeente heeft ook een ander initiatief lopen waarbij mensen een laptop kunnen krijgen. "Maar dat was opgezet vanwege de coronasituatie. Een soort noodoplossing omdat we zagen dat veel mensen niet meekwamen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Inmiddels hebben bijna 4000 Amsterdammers een laptop ontvangen uit dat project. Dat initiatief loopt in principe dit jaar af. "Het initiatief van Cyberbank is erop gericht om een permanente plek te creëren, waar elke maand laptops worden gegeven aan mensen." De Cyberbank helpt mensen ook met vragen over computers.

De computers worden uitgegeven bij een "soort voedselbank voor laptops" in Amsterdam-Oost. Amsterdammers kunnen ze begin volgend jaar ophalen. Wie een laptop wil moet een stadspas hebben. Gebruikers die de computers niet meer nodig hebben, kunnen die teruggeven. Ze krijgen dan hun 20 euro terug.