Plaatselijke gladheid leidt tot ongelukken en files in het oosten en noorden

Op verschillende plekken in Nederland is het vanmorgen plaatselijk glad. In een groot deel van het land gold code geel.

In Friesland waren door de gladheid meerdere ongelukken. Op de N355 tussen Buitenpost en Burum raakten drie auto's van de weg. Een daarvan belandde op de kop in de sloot, meldt Omrop Fryslân.

Omstanders hebben de bestuurder uit de sloot geholpen en droge kleren gegeven. Een van de andere bestuurders werd door de brandweer uit haar auto geholpen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.