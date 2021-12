Nieuw-Zeeland wil vergaand sigarettenverbod in hoop op rookvrije generatie

Verwacht wordt dat het parlement er in juni over stemt. Als de voorstellen erdoor komen, gaat eerst het aantal aanbieders van tabak sterk omlaag en gaat ook de hoeveelheid nicotine per sigaret omlaag, de stof die maakt dat roken verslavend is.

Van de volwassenen in Nieuw-Zeeland rookt 13,4 procent. Van de oorspronkelijke bewoners, de Maori's, rookt zelfs 31 procent. Beide percentages dalen al een paar jaar. Het land streeft ernaar dat in 2025 maximaal 5 procent van de inwoners rookt en wint advies in bij een Maori-werkgroep over de plannen.

Zwarte markt

Per jaar overlijden in Nieuw-Zeeland zo'n 5000 mensen aan de gevolgen van roken. Daarmee is het een van de meest voorkomende vermijdbare doodsoorzaken. 80 procent van de rokers begint ermee voordat ze 18 zijn, zegt de regering.

Winkeliers zijn bezorgd over de financiële gevolgen en waarschuwen voor de verkoop van sigaretten op de zwarte markt.