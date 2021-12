Kwart hoogleraren op Nederlandse universiteiten nu vrouw

Voor het eerst is meer dan een kwart van de hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten vrouw. Het percentage vrouwen in deze functie steeg het afgelopen jaar van 24,2 naar 25,7 procent.

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), dat daar onderzoek naar deed, spreekt van een mijlpaal. Twintig jaar geleden, toen het netwerk werd opgericht, was maar 6,5 procent van de hoogleraren vrouw.

Begin 2020 vroeg het LNVH de universiteiten streefcijfers voor de periode 2020-2025 op te stellen. Als die cijfers gehaald worden, is in 2025 een op de drie hoogleraren vrouw. Het LNHV verwacht dat de man-vrouwverhouding in 2040 gelijk zal zijn.