150 miljoen euro voor topstuk Rembrandt: 'Idioot veel geld, maar wel bijzonder'

Kunstaankopen van de overheid die in de buurt komen van De Vaandeldrager zijn de aanschaf van de schilderijen Marten en Oopjen van Rembrandt en Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan. Voor dat laatste kustwerk is 24 jaar geleden 82 miljoen gulden betaald. Marten en Oopjen kostten samen 160 miljoen euro. 80 miljoen euro van dat bedrag is betaald door de staat. De andere helft heeft Frankrijk neergeteld.

Toen Victory Boogie Woogie en Marten en Oopjen werden gekocht door de staat was het sentiment vergelijkbaar met dat van nu. Kunsthistoricus Kloek: "Destijds is met grote verbazing gereageerd op het exorbitant hoge bedrag dat werd betaald." Hij werkte ruim 30 jaar voor het Rijksmuseum, onder meer als hoofdconservator schilderijen.

Toch is het wel deels goed te praten, stelt de kunsthistoricus. "Als je mee wil doen in de kunstwereld moet je groot denken. Dat is in dit geval gebeurt. En eigenlijk vind ik dat ook wel mooi."

'Niet dezelfde categorie als Marten en Oopjen'

Volgens Kloek is De Vaandeldrager bijzonder, maar behoort het werk niet tot dezelfde categorie als Marten en Oopjen, waar in 2016 minder overheidsgeld aan is uitgegeven. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur vindt het schilderij het geld wel degelijk waard. "De Vaandeldrager van Rembrandt is een uniek werk en behoort tot een uitzonderlijke categorie", zegt de woordvoerder.

Het kunstwerk is volgens hem minstens zo bijzonder als de schilderijen Marten en Oopjen. Zo verklaart hij het bedrag dat is betaald: "Het betreft hier uitzonderlijke werken van een uitzonderlijke kunstenaar. Dat vertaalt zich ook in de prijs."