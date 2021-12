Helft Amsterdamse taxichauffeurs was laatste drie jaar betrokken bij strafbaar feit

Van de 4801 taxichauffeurs die in Amsterdam rondrijden, was 53 procent de afgelopen drie jaar betrokken bij een misdrijf of ander strafbaar feit. Dat staat in het onderzoek Taxi! Malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit in de Amsterdamse taxibranche van Bureau Beke. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Amsterdam-Amstelland.

'Betrokken' betekent dat een taxichauffeur iets te maken heeft gehad met een strafbaar feit of als verdachte wordt aangemerkt. 18 procent van de taxichauffeurs is de afgelopen drie jaar verdacht geweest van een delict. Hierbij gaat het vooral om verkeers- en geweldsdelicten.

In Amsterdam zijn in de afgelopen drie jaar 22.339 incidenten geweest met taxi's, wat neerkomt op 20 per dag, zo laat het onderzoek zien. In een kwart van de gevallen gaat het om verkeersmisdrijven zoals aanrijdingen, snelheidsovertredingen, door rood rijden of doorrijden na een ongeval. Een op de tien keer gaat het om geweldsmisdrijven.

Malafide activiteiten

Behalve de betrokkenheid bij verkeers- en geweldsincidenten toont het onderzoek aan hoe andere vormen van criminaliteit en ondermijning zijn doorgesijpeld in de Amsterdamse taxibranche. Zo wordt de sector in verband gebracht met onder meer het transport van soft- of harddrugs, wapenbezit, en het transport van geld en criminelen.

Reden voor de onderzoekers om alarm te slaan: "het is code rood" concluderen zij. Ze doen dan ook suggesties om de problemen aan te pakken, zoals screenings en het voeren van 'bewustwordingsgesprekken' met de chauffeurs. In die gesprekken worden chauffeurs erop gewezen dat criminelen misbruik van ze kunnen maken.

Twee jaar geleden sloeg de gemeente Amsterdam ook al alarm over ondermijning in de taxisector. Er liggen plannen om de branche veiliger te maken.