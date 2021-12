Podcast De Dag: leren leven met covid, hoe dan?

Lang is gedacht, en door het kabinet gezegd, dat we ons uit de coronapandemie konden prikken. Maar zelfs nu 83 procent van alle 12-plussers in Nederland volledig is gevaccineerd, kon er een vierde golf ontstaan die het hele land ontwricht. En dus begint breeduit door te dringen dat 'we' moeten leren leven met het virus. En wordt de roep luider om na te denken over een langetermijnbeleid.

NOS-redacteur Ben Meindertsma is op twitter al ideeën aan het verzamelen: maatregelen die relatief weinig kosten en de R-waarde helpen drukken. Denk aan maatregelen als maandag-testdag, ieder halfjaar een korte krachtige lockdown of een lange winterstop in de sport. Hij vertelt erover in podcast De Dag. Epidemioloog Luc Coffeng van het Erasmus MC schijnt zijn licht over het lijstje en doet zelf ook een duit in het zakje.

