24-karaats postzegel en felicitaties alom; Nederland viert 18e verjaardag Amalia

PostNL heeft een speciale 24-karaats gouden postzegel ontworpen met een monochroom portret van de prinses. Er zijn 750 zegels gemaakt en ze zijn voor 50 euro te koop. Wie er eentje koopt, krijgt de zegel in een speciaal doosje, samen met een echtheidsverklaring. Gouden zegels worden alleen ter ere van belangrijke gebeurtenissen uitgebracht.

Vlag cadeau

Van haar vader, koning Willem-Alexander, heeft Amalia ook een geschenk gekregen. Ze is benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en tot Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau. Daarbij kreeg ze haar onderscheidingsvlag. Ook haar zussen prinses Alexia en prinses Ariane krijgen een onderscheidingsvlag als ze 18 jaar zijn geworden.

Vanavond zendt de AVROTROS de documentaire Amalia 18 jaar uit. Samen met koningshuiskenner Rick Evers bezoekt presentatrice Dionne Stax plekken waar Amalia opgroeide. Ook gaan ze langs bij Paleis Noordeinde, het paleis waar de prinses zal wonen wanneer zij koningin wordt. Amalia 18 jaar is om 20.30 uur te zien op NPO 1.