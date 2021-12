'Oud-burgemeester Den Haag wist van mogelijke corruptie bij Groep de Mos'

Voormalig burgemeester van Den Haag Pauline Krikke (VVD) wist dat er mogelijk sprake was van corruptie bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Dat heeft de hoogste veiligheidsambtenaar van de gemeente verklaard in een verhoor. Ze zou meermaals zijn gewaarschuwd door ambtenaren, staat in transcripten van verhoren in het Haagse corruptieonderzoek, die in handen zijn van Omroep West.

In oktober 2019 viel de politie het kantoor en de woningen binnen van de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, in een onderzoek naar corruptie en omkoping. De twee legden hun functie daarop neer.

Een aantal uur na de invallen zei Krikke dat ze "ontzettend geschrokken" was en er "niets van afwist". Nu blijkt uit verklaringen dat hoewel de oud-burgemeester waarschijnlijk niet van tevoren van de invallen wist, ze wel al meerdere signalen had gekregen over belangenverstrengeling bij de partij. Daar deed Krikke vervolgens niks mee, verklaarde de veiligheidsambtenaar. Er zouden geen verdere vragen zijn gesteld aan ambtenaren over de geruchten en ze zou de wethouders zelf ook nooit hebben gevraagd om opheldering.

Nog geen oordeel

Het Openbaar Ministerie verdenkt De Mos en Guernaoui van deelname aan criminele organisaties, meineed, corruptie en schending van hun ambtsgeheim. Uit onderzoek zou een beeld naar voren komen van omkopingen, voorkeursbehandelingen en informatielekken. De inhoudelijke behandeling laat nog op zich wachten; volgens Omroep West mogelijk zelfs tot eind 2022. Begin volgend jaar staan er nog verhoren gepland.

De Mos wil dat de zaak wordt geseponeerd. "Ik hoop op wijsheid van het Openbaar Ministerie. Dat ze ook zichzelf dit niet aandoen. Want als ze wel doorgaan, gaan ze als een gieter af. Dat ze naar aanleiding van valse aangiften en politieke framing een onderzoek zijn begonnen, snap ik nog wel. Maar als ze dan niets vinden, moeten ze ook stoppen. Uiteindelijk gaan ze bakzeil halen", zei hij eerder tegen de regionale omroep. Guernaoui sluit zich daarbij aan en zegt ook dat ze niet verkeerd hebben gehandeld.

Krikke wil zolang het strafrechtelijk onderzoek nog loopt niet reageren op vragen van Omroep West.