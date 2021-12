'Mijn ballen wegen 130 gram' slechtste slogan van 2021

Benny's Vleesservice in Nijmegen heeft de Slechtste Slogan Verkiezing van 2021 gewonnen. Het bedrijf viel in de prijzen met 'Mijn ballen wegen 130 gram', ruim 23 procent koos voor deze slogan.

Eigenaar Benny van Es krijgt vaak opmerkingen over de tekst die achterop zijn bedrijfsbus staat. "Hey, jij met je ballen" of "heb je echt zulke grote ballen?", en mensen die zwaaien. "Hele leuke reacties maak je mee", vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. De slogan is door hem zelf bedacht en begon wat minder schunnig. "Ik wilde eigenlijk achterop zetten: 'Mijn gehaktballen wegen 130 gram'."

De schunnigheid maakt het volgens bedenker van de verkiezing Christine Liebrecht een pakkende zin. De docent communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Tilburg vertelt dat slogans met een dubbele betekenis vaker de verkiezing winnen. Vooral als daar een seksueel tintje aan zit.

Voor Van Es kwam de nominatie als een verrassing. Hij werd afgelopen dinsdag gebeld door Liebrecht met de mededeling. "En zo is het balletje gaan rollen", zegt hij.

Borstvoeding aan huis

Bij de verkiezing is cafetaria Borst op de tweede plek geëindigd met 'Borstvoeding aan huis'. Op de voet gevolgd door 'I AM lelo' van de gemeente Almelo. Er waren in totaal tien slogans genomineerd waaronder 'Geniet van Duitse delicaflesse' van biermerk Warsteiner en 'You maki miso happy' van Happy Sushi. Er is zo'n 4000 keer gestemd.

Liebrecht vindt het opvallend dat vaak op goede slogans wordt gestemd bij de verkiezing voor de slechtste. "Die van Almelo vond ik heel gekunsteld, dat zou inderdaad echt een slechte zijn." Maar om veel slogans die genomineerd worden kan ze juist wel lachen. Vorig jaar won 'Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen' van dierenrechtenorganisatie Gaia de verkiezing.