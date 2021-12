SBS6 toont met Kerst alleen knisperend haardvuur: 'Even geen tv kijken'

SBS6 zendt dit jaar op de avond van Eerste Kerstdag geen televisieprogramma's en reclameblokken uit. In plaats daarvan zal tussen 18.30 en 22.30 uur alleen een haardvuur te zien zijn, opgeluisterd door kerstmuziek van Sky Radio.

Met het initiatief wil de zender naar eigen zeggen mensen inspireren om meer aandacht voor elkaar te hebben tijdens de feestdagen.

"Even geen programma's kijken, maar alle tijd nemen voor familie, vrienden, buren of mensen die wel wat gezelschap kunnen gebruiken", zegt directeur Marco Louwerens van SBS6-eigenaar Talpa. "Lekker eten, goede gesprekken, een spelletje. Tijd voor elkaar; dan zorgen wij voor het haardvuur."

Frozen

Vorig jaar zond SBS6 op de avond van 25 december onder meer Frozen uit, de Disney-film uit 2013. De film trok volgens de Stichting KijkOnderzoek 242.000 kijkers en eindigde daarmee niet in de top-25 van die dag.

Louwerens houdt er rekening mee dat het aantal kijkers de komende Eerste Kerstdag nog wat lager zal zijn, nu er vier uur lang alleen een knisperend haardvuur te zien is. "We hopen uiteraard dat zo veel mogelijk mensen onze programma's bekijken. Daar verdienen we tenslotte ook onze boterham mee", zegt hij. "Maar toch gaan we het dus voor één keer anders doen."