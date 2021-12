Surinaamse legerofficier opgepakt met 500 kilo drugs in 15 jutezakken

In Suriname heeft de politie een legerofficier opgepakt die honderden kilo's drugs bij zich had. Volgens de politie had de 56-jarige man 15 jutezakken met een witte substantie bij zich, met een gewicht van ruim 500 kilo. Het gaat vermoedelijk om cocaïne, meldt de politie.

De agenten wilden de officier staande houden bij een controlepost in het dorp Pikin Saron, zo'n 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. Maar hij was niet van plan te stoppen, ook niet nadat de politie hem daartoe gesommeerd had.

Na een achtervolging werd de man klemgereden en opgepakt. In zijn auto vond de politie de drugs. Ook zijn er dollars, euro's en Surinaamse dollars in beslag genomen. De verdachte is overgedragen aan de militaire politie.

Volgens de krant De Waterkant is hij ook lid van de inlichtingen- en veiligheidsdienst van Suriname.