'China modificeerde het weer voor viering 100-jarig bestaan Communistische Partij'

China neemt ook andere maatregelen voor schonere lucht rondom belangrijke evenementen. Zo worden fabrieken en vrachtverkeer stilgelegd. In 2014 deed China dat bijvoorbeeld voor de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Tijdens de top was er sprake van stralend blauwe luchten. Het fenomeen werd 'APEC Blue' genoemd. Na dergelijke evenementen is de lucht al snel weer grauw van de smog en fijnstof.

Ditmaal was het stilleggen van fabrieken en verkeer niet genoeg, daarom werd de avond voor de viering net als bij de spelen een lading raketten met zilverjodide de lucht ingeschoten.

Flinke investeringen

China gebruikt het modificeren van het weer niet alleen als cosmetische operatie voor belangrijke evenementen. Het land investeert ook veel in programma's om hagel te voorkomen of regen en sneeuw te laten vallen in gebieden die geteisterd worden door droogte.

Eind vorig jaar kondigde Peking aan dat meer dan de helft van het land in 2025 moet kunnen beschikken over weermodificatietechnologie. Andere landen zijn niet enthousiast over de ontwikkelingen.

Het is maar de vraag of het beïnvloeden van weer zonder gevolgen is voor normale weerpatronen. Ook is het naburige India bang dat China het manipuleren van weer in kan zetten als wapen in een conflict.