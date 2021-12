Afscheidsbrief gevonden in huis waar Duits gezin dood werd aangetroffen

In het huis in de plaats Königs Wusterhausen waar de politie gisteren vijf doden aantrof, is een afscheidsbriefje gevonden. Een woordvoerder van het Duitse Openbaar Ministerie heeft dat gezegd tegen Duitse media. Er is niet bekendgemaakt door wie de brief geschreven is.

De politie kreeg gisterochtend een telefoontje van iemand die het gezin al een tijd niet had gezien. Daarop werden vijf doden aangetroffen in het appartementencomplex in Königs Wusterhausen, een plaats ten zuiden van Berlijn. Het gaat om drie meisjes (4, 8 en 10 jaar oud) en twee volwassenen van 40 jaar oud. Getuigen verklaarden aan de politie dat de volwassenen de ouders zijn van de gevonden kinderen. Allemaal hadden ze schot- en steekwonden.

Details over de toedracht geeft de politie niet. Volgens geruchten was het gezin in quarantaine vanwege het coronavirus, maar dat heeft de politie niet bevestigd. Buurtgenoten hebben bij het huis kaarsen aangestoken om hun medeleven te betuigen.