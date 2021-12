Buurtmoeders zorgen voor rust in Amsterdam Nieuw-West: 'Ze weten dat we er zijn'

Tijdens hun rondes spreken ze jongeren aan op hun gedrag of op het feit dat ze nog laat op straat rondhangen. "Soms zien we maar een paar jongeren op één avond. We blijven gewoon onze rondes doen", vertelt buurtmoeder Kouatar aan AT5. "Ook al zien wij hen niet, zij zien ons wel. En soms zie je ze wegrennen, maar ze weten in ieder geval wel dat we er zijn."

In totaal zijn er ongeveer dertig buurtmoeders actief in de wijk. Ze staan in nauw contact met de politie en de gemeente. Fatimzahra Baba coördineert de patrouilles en helpt waar dat nodig is. "Je ziet dat de wijk heel positief reageert op de vrouwen", zegt Baba. "Het heeft tegelijkertijd een wederkerigheid. Dit zijn moeders die men vaak niet ziet, of men denkt dat deze moeders niet aanwezig zijn. Maar deze moeders zijn er wel degelijk."

Rustig

De vrouwen behandelen de jongeren als hun eigen kinderen en die aanpak lijkt te werken. "Als wij buiten lopen, dan laten we aan de jongeren zien: wij zijn hier, spreek ons aan en als er iets is dan kan je bij ons terecht. Maar de jongeren weten ook dat ze moeten uitkijken, want we houden ze in de gaten", aldus Kouatar.

De aanwezigheid van de buurtmoeders op straat lijkt vruchten af te werpen, want het is rustig in het stadsdeel. In andere steden in het land was het de afgelopen maand onrustig, nadat demonstraties tegen de coronamaatregelen waren uitgelopen op gewelddadige confrontaties tussen betogers en politie.

Op kleine confrontaties na verloopt het in Nieuw-West goed, schrijft NH Nieuws. De buurtmoeders zijn dan ook trots op hun aanpak. "We noemen de kinderen onze kinderen en ze luisteren goed", vertelt buurtmoeder Hafida.

Al eerder werd in Nieuw-West gekozen voor een soortgelijke aanpak. Tientallen buurtmoeders, vertegenwoordigers van moskeeën en jongerenwerkers waren begin dit jaar op Plein '40-'45 in Slotermeer dagenlang op de been om ongeregeldheden te voorkomen. In andere buurten kwam de ME na de invoering van de avondklok in actie, maar in Slotermeer bleef het rustig.