Zeldzame goudjakhals gedood bij aanrijding op A28 bij Zeist

Langs de A28 bij Zeist is gisteren een dode goudjakhals gevonden. Het dier, dat maar zeer zelden in Nederland wordt gezien, was aangereden.

Boswachter Kees Oostenbrink kreeg gisteravond een melding binnen van een aangereden vos bij de A28. "Het was donker, maar ik zag direct dat dit geen vos was", zegt hij tegen RTV Utrecht. Hij vermoedde dat het ging om een goudjakhals.

"Het was heel opmerkelijk. Want van de goudjakhals zijn maar een paar waarnemingen bekend," zegt Oostenbrink. In de regio Zeist gaat het slechts om één niet-geverifieerde melding. Oostenbrink besloot om het dier naar bioloog en roofdierenexpert Jaap Mulder te brengen.

Die kon zijn vermoeden meteen bevestigen. "Het dier is groter dan een vos. Dit exemplaar woog ruim tien kilo, terwijl vossen vaak zo'n zes of zeven kilo wegen. Verder heeft hij een beetje het uiterlijk van een wolf, met zijn bruingrijze vacht. Door zijn korte staart is hij ook goed herkenbaar als jakhals", legt Mulder uit

Eigen leefgebied

Hoewel het wel voorkomt dat jakhalzen schapen eten, hoeven boeren zich niet direct zorgen te maken om de goudjakhals. "Hij is toch wel een flink stuk kleiner dan de wolf", zegt Mulder. "Het zijn meer dieren die van konijnen en hazen leven dan van reeën en schapen."

Of de bijzondere vondst ook betekent dat de goudjakhals vaker in de regio zal opduiken, durft Mulder nog niet te zeggen. "Het begint altijd met zwervende exemplaren die op zoek zijn naar een eigen leefgebied, maar die zoeken natuurlijk ook een eigen partner. Dat zie je bij wolven ook, daar kan je het wel mee vergelijken."

"Een wolf vindt dan een eigen gebied, nestelt zich daar en wacht dan op een partner", gaat Mulder verder. "Of een wolf treft een partner in een leefgebied en sluit zich daarbij aan. Dat zijn de twee belangrijkste voorwaarden. Dat er een territorium is met voldoende rust en voedsel. En dat er een partner is."

Zeldzame verschijning in Nederland

Wat er nu gaat gebeuren met de gevonden goudjakhals is nog niet zeker. "Helaas was het dier te ver heen om nog op te zetten", zegt Mulder. "Wat mij betreft gaan de resten naar Naturalis."

De goudjakhals wordt dus niet vaak waargenomen in Nederland, maar is bezig met een opmars vanuit Oost-Europa. De paar meldingen van dit jaar waren in Groningen, Drenthe en Gelderland. Op de Veluwe is in 2016 en 2017 een goudjakhals gezien. Ook in Duitsland en Denemarken wordt het roofdier steeds vaker opgemerkt.