Vulkaan in Indonesië barst uit, zeker één dode en tientallen gewonden

Door een uitbarsting van de actieve vulkaan Semeru op het Indonesische eiland Java is zeker één dode gevallen. Ook zijn er volgens de autoriteiten zeker 41 gewonden.

Uit de vulkaan komen dikke zwarte wolken met as en gassen. Ook stroomt er lava uit de vulkaan. Veel mensen in de omgeving zijn op de vlucht geslagen en honderden mensen zijn uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht.

Volgens het hoofd van het geologische onderzoekscentrum van Indonesië is de vulkaan uitgebarsten door de onweersbuien en zware regenval van de afgelopen dagen, waardoor er ook overstromingen zijn ontstaan. Mensen worden opgeroepen om zeker 5 kilometer uit de buurt van de krater te blijven.

Dikke laag modder

De as uit de vulkaan heeft in combinatie met de lava en de regen geleid tot een dikke laag modder. Daardoor zijn volgens de autoriteiten twee bruggen en meerdere huizen verwoest. Het dodelijke slachtoffer bezweek doordat hij zware brandwonden had. 41 anderen hebben ook brandwonden. Verschillende mensen worden nog vermist, onder wie enkele mijnwerkers.

De bijna 3700 hoge vulkaan is het afgelopen jaar meerdere keren uitgebarsten. Indonesië ligt in de zogeheten 'Ring of Fire', een gebied waar veel vulkaanuitbarstingen en aardbevingen zijn.