Presentator en prominente Amsterdamse Surinamer Roy Ristie (68) overleden

De Surinaams-Nederlandse presentator en politicus Roy Ristie is op 68-jarige leeftijd overleden. Ristie werkte voor verschillende omroepen, waaronder de NOS, VPRO en Veronica en was acht jaar lang raadslid voor D66 in Amsterdam-Zuidoost.

Afgelopen dinsdag werd de oud-politicus opgenomen in het ziekenhuis na een coronabesmetting. Vanochtend bevestigde Risties familie zijn overlijden.

Ristie zette zich in voor stadsdeel Zuidoost en speelde een prominente rol in de Surinaamse gemeenschap in de hoofdstad. Zo was hij onder andere lid van het Comité Pa Sem, dat zich inzet voor het herdenken van de Bijlmerramp, schrijft AT5.

Slavernijverleden

Sinds 1993 is 30 juni jaarlijks de nationale Dag van Besef. Op de laatste dag van de Keti Koti-maand, die in het teken staat van de afschaffing van de slavernij, wordt op het Surinameplein stilgestaan bij de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland, Suriname en de Antillen. Ristie was een van de initiatiefnemers van deze ceremonie van Besef. Hij maakte zich hard voor meer bewustwording van het slavernijverleden.

Van 2010 tot 2018 was Ristie raadslid in het stadsdeel voor D66, meldt NH Nieuws. De Amsterdamse D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig zegt op Twitter Ristie te gaan missen en wenst de familie sterkte.