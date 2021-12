Run op boosterprik zonder afspraak, vrije-inlooplocaties al vol

In Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden staan lange rijen bij drie locaties van de GGD waar mensen zonder afspraak een boosterprik kunnen halen. In Gouda ging het tegen 11.30 uur om zo'n duizend mensen, schatten aanwezigen.

De GGD Hollands Midden besloot gisteren de vaste vaccinatielocaties in Alphen aan den Rijn, Leiden en Gouda beschikbaar te stellen voor het halen van booster zonder afspraak. Op alle drie de locaties zitten de plekken voor de booster op vrije inloop inmiddels vol, meldt GGD Hollands Midden.

Frits van Dijk (67) is een van de mensen die in de lange rij staan in Gouda. Vanmorgen kwam hij om 08.30 uur aan bij de priklocatie en hij verwacht dat hij om ongeveer 11.30 uur naar binnen kan. "En dan moet ik nog mijn prik krijgen", zegt hij lachend.

Van Dijk woont in Zuid-Limburg maar past dit weekend op zijn kleinkinderen in Rotterdam. Hij verwacht voorlopig nog niet aan de beurt te zijn voor een booster. "Daarom heb ik mijn kans vandaag gegrepen en ben ik hier naar Gouda gekomen." Volgens hem is de sfeer goed. "Het gaat er heel gedisciplineerd aan toe en niemand doet moeilijk."

Tot nu toe heeft alleen GGD Hollands Midden besloten om 60-plussers de mogelijkheid te geven een booster te ontvangen zonder afspraak. Deze GGD heeft namelijk meer vaccins en personeel beschikbaar dan er afspraken staan ingepland. Maar vandaag heeft het dus geen zin meer om nog langs te komen.