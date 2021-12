'Koning van de polonaise' Arie Ribbens (84) overleden

Naast zijn carnavalsrepertoire zong Ribbens ook andersoortige nummers: zo trad hij sinds 2008 ook op met Sjoukje Smit als het duo Mouth & MacNeal. Hij volgde daarmee de in 2004 overleden Willem Duyn op.

Longkanker

Eind 2015 maakte Ribbens bekend dat hij gestopt was met zingen vanwege een beschadiging aan zijn stembanden. Die had hij opgelopen toen hij in 2009 werd bestraald vanwege longkanker.

Later werd opnieuw een vlekje op zijn longen gevonden. De tumor werd deels verwijderd, maar in 2019 werd bekend dat hij was uitbehandeld. Ribbens woonde jarenlang in Duitsland, maar de laatste jaren van zijn leven bracht hij door in Nederland, om dichter bij zijn familie te kunnen zijn.