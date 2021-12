Explosie bij een woning in Amsterdam, bewoner naar het ziekenhuis

De brandweer rukte in eerste instantie uit voor de brand. Bij aankomst bleek dat er een explosief was afgegaan bij de voordeur. De bewoners kregen rook binnen en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon moest naar het ziekenhuis.

Ruim een week geleden was er ook al een explosie bij een huis in de wijk Osdorp, schrijft AT5. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de twee incidenten.

De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.