Hans is 37 jaar hiv-patiënt: 'Met een tablet per dag is er goed mee te leven'

Hans Meex uit Simpelveld leeft al zo'n 37 jaar met het hiv-virus dat aids veroorzaakt. Toen hij hoorde dat hij met hiv geïnfecteerd was, had hij nooit gedacht dat hij de 30 zou halen. Inmiddels is hij 56. Omdat het vandaag Wereldaidsdag is besloot hij om zijn verhaal aan 1Limburg te vertellen.

Hans werd geboren met de zeldzame bloedstollingsziekte hemofilie. In de jaren '80 werd hij daarvoor behandeld met bloedtransfusies. Bij één transfusie ging iets mis en raakte hij besmet met hiv en Hepatitis C. Omdat hij niet ziek werd van zijn hiv-infectie kwam hij er pas in 1991 bij toeval achter bij de dokter na een paar tests.

"De dokter vertelde toen van alles, wat dat was weet ik niet meer. Mijn gedachten gingen meteen naar: wat nu?", vertelt hij aan 1Limburg. "Ik was bang om mijn vrouw te besmetten, maar dat kon gelukkig niet. Er waren toen ook nog geen medicijnen en we wisten er heel weinig van. Alleen dat je na een besmetting nog tien jaar te leven had. Ik dacht: ik ben nu 26. In het gunstige geval zal ik nog twee, drie jaar hebben. De 30 zal ik nooit halen."

Hij herinnert zich de dag dat hij hoorde dat hij hiv had nog heel goed: