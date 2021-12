Nederlandstalige hiphop opnieuw enorm populair in jaaroverzicht Spotify

Zoals bijvoorbeeld Mr. Probz, die samenwerkte met diverse Amerikaanse rappers. Maar ook Nederlandse producers doen het volgens Halman goed in het buitenland. "Producers in Nederland hebben een hoogwaardig productieniveau en ik voorspel dat we gaan zien dat ze steeds meer gaan samenwerken met het buitenland. Nederland is een hele invloedrijke speler aan het worden."

Veel radiostations begrijpen volgens Halman de kracht nog steeds niet van hiphop en die draaien het dus niet. Hij vindt dat jammer voor de artiesten want "de power van radio is dat je ook weer een ander publiek kan bereiken met je muziek". Je bereikt dan ook mensen die bijvoorbeeld toevallig in de auto zitten of op andere plekken luisteren. "Je kan dan ook nieuwe muziek horen die misschien niet in je afspeellijst staat. De kracht van radio is mensen ook de gelegenheid te geven in aanraking te komen met nieuwe muziek."