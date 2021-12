Gewonden door explosie van oude vliegtuigbom in München, treinverkeer ligt stil

In München zijn drie gewonden gevallen door de ontploffing van een oude vliegtuigbom. Dat gebeurde in de buurt van het centraal station van de Zuid-Duitse stad. Een van de drie mensen is zwaargewond geraakt, meldt de politie.

De explosie gebeurde tijdens heiwerkzaamheden op een bouwplaats. "Er is buiten dat gebied geen gevaar", zegt de politie.

Door de explosie ligt het treinverkeer van en naar het centraal station van München voorlopig stil, meldt Deutsche Bahn. Het is niet duidelijk wanneer het treinverkeer hervat kan worden.

Per jaar wordt meer dan 2000 ton aan bommen en andere munitie gevonden in Duitsland. In de Tweede Wereldoorlog werd zo'n anderhalf miljoen ton aan bommen op het land gedropt door Britse en Amerikaanse troepen. Deskundigen denken dat toen zo'n 15 procent van de bommen niet is afgegaan.