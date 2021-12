Buspaneel schiet los en vliegt door ruit passerende bus, chauffeur gewond

Een bus van RRReis in Gelderland heeft vanmorgen tussen Apeldoorn en Vaassen een paneel verloren. Het stuk metaal ging door de zijruit van een bus van dezelfde vervoerder die op dat moment passeerde.

De chauffeur van deze bus kreeg rondvliegende glasscherven in zijn gezicht en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Hij is volgens moederbedrijf Keolis aanspreekbaar.

Keolis wil niet de conclusie trekken dat het ongeluk is veroorzaakt door de harde wind waar delen van het land last van hebben. "Dat losgeraakte paneel moet tegen een stootje kunnen", zegt een woordvoerder. Waardoor het paneel van de passerende bus wel is losgeraakt, moet duidelijk worden uit onderzoek.

In de gestrande bus zaten een paar passagiers, zegt de woordvoerder. Zij bleven ongedeerd en konden in een andere bus hun reis vervolgen.

Dit zijn beelden van de bus: