Nieuw-Zeeland stuurt vredestroepen naar Salomonseilanden na hevige rellen

Ook Nieuw-Zeeland stuurt tientallen politieagenten en militairen naar de Salomonseilanden om de orde te herstellen na de onlusten van afgelopen week. Premier Ardern meldt dat de vredestroepen op verzoek van de regering van de Salomonseilanden worden gestuurd. Eerder stuurden Australië, Fiji en Papoea-Nieuw-Guinea al agenten en diplomaten naar de archipel in de Stille Oceaan.

Bij hevige rellen, met name in de hoofdstad Honiara op Guadalcanal, gingen tientallen gebouwen in vlammen op en vielen zeker vier doden. De vlam sloeg in de pan nadat activisten van het eiland Malaita naar de hoofdstad trokken voor een protest, onder meer omdat ze woedend zijn over de toenadering van de eilandengroep tot China.

Wat vooral sterk leeft in de archipel is een breder ongenoegen over de zwakke economische situatie van inwoners en het gevoel van verwaarlozing door de centrale regering. Die spanningen kwamen samen in de rellen, waarbij in drie dagen tijd tal van winkels werden geplunderd en in vlammen opgingen. Volgens Sogavare ligt de schade rond de 200 miljoen dollar. Ruim honderd betogers zijn opgepakt.