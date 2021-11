Vier doden en ravage in Istanbul door noodweer

In de Turkse stad Istanbul zijn zeker vier mensen omgekomen door noodweer. Negentien mensen raakten gewond, waarvan drie ernstig.

De storm is veroorzaakt door een sterke zuidwestelijke wind, die bekend staat als lodos. De snelheid van de windstoten liep op tot 130 kilometer per uur, ze richtten een ravage aan in de miljoenenstad.

Zo zijn er volgens de plaatselijke autoriteiten tientallen daken van gebouwen geblazen. Dat leverde gevaarlijke situaties op. Een vrouw kwam samen met haar kind onder een losgekomen dakdeel terecht. De vrouw kwam om het leven, het kind raakte gewond.

Bijna 200 bomen zijn door de harde windstoten omgevallen, net als 52 stoplichten en verkeersborden, schrijft een woordvoerder van de gemeente op Twitter.

Bekijk hier beelden van de ravage die door de storm werd aangericht in Istanbul: