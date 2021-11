Huis van hout geen uitzondering meer als het aan grote bouwers ligt

"Het is fantastisch dat de grote bouwers nu ook aanhaken", zegt Tony Mol van Startblock, het bedrijf dat in de fabriek houten huizen produceert. "Het is laat, want we weten al 15 jaar dat deze beweging eraan zit te komen. De innovatie is niet bij de grote jongens vandaan gekomen, maar ik zie ze nu als partners die de nood mee kunnen oplossen."

Schilderen

Volgens de grote bouwbedrijven bestaat er bij potentiële bewoners van de huizen nog vooroordelen over de houten huizen. Zo zouden mensen nog vaak denken dat ze in een blokhut komen te wonen als ze een houten huis krijgen.

"In principe kan je alles in een houten huis doen wat je ook in een stenen huis kunt", zegt Marianne Schuimer van wooncorporatie Wooncompas. Zij hebben de opdracht gegeven om 32 houten woningen in Ridderkerk te plaatsen. "Het enige dat we bewoners adviseren is om de wanden en plafonds niet te schilderen. Laat de houtkleur zoals die is. Dan heb je een ademende woning en een beter leefklimaat."