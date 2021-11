Extra geld naar bibliotheken voor hulp bij vragen over QR-code en DigiD

Het ministerie van Binnenlandse Zaken trekt extra geld uit voor de Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken. Daar kunnen burgers terecht als ze aanlopen tegen zaken waarbij digitale vaardigheden nodig zijn. Ook in coronatijd was daar veel behoefte aan; mensen hadden bijvoorbeeld veel vragen over de CoronaCheck-app.

Voor de komende jaren besteedt het ministerie 18 miljoen euro extra aan de informatiepunten in de bibliotheken, waarvan de eerste in 2019 openden. Inmiddels zijn het er zo'n 400, waar in die jaren bij elkaar meer dan 16.000 vragen binnenkwamen.

Staatssecretaris Knops zegt dat de hulp laagdrempelig is, wat "helpt de kloof tussen de burgers en de overheid te verkleinen".

Maaike Toonen, programmamanager Basisvaardigheden van de Koninklijke Bibliotheek, is blij met het extra geld. Volgens haar zijn er ongeveer vier miljoen Nederlanders die moeite hebben met computergebruik en digitale administratieve zaken. "Met deze extra middelen kunnen bibliotheken zorgen voor bijvoorbeeld meer getraind personeel en verruiming van de openingstijden van de balies."