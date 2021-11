Spaanse schrijfster Almudena Grandes (61) overleden

De Spaanse schrijfster Almudena Grandes is op 61-jarige leeftijd overleden, meldt haar uitgever. Ze stond bekend als een van de belangrijkste hedendaagse Spaanse auteurs.

Grandes maakte vorige maand in de krant El País bekend dat ze al een jaar aan kanker leed. Zaterdag overleed ze in een ziekenhuis in Madrid.

Ze debuteerde in 1989 met de erotische roman Las edades de Lulú (Episoden uit het leven van Lulu) over de behoefte om een erotische inhaalslag te maken na de preutsheid tijdens de Franco-dictatuur. Het boek werd een groot succes en werd verfilmd.

Burgeroorlog

In later werk behandelde Grandes de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) en het daaropvolgende Franco-tijdperk. Haar boeken gaan over de linksen en republikeinen die de burgeroorlog hadden verloren. "Grandes had de nieuwsgierigheid van de historicus en de kracht van de romanschrijver", schrijft El País. Ze beschreef zichzelf als "republikeins, links en anti-kerk".

Grandes won vele literaire prijzen. De Spaanse premier Pedro Sánchez noemt haar een van de belangrijkste hedendaagse schrijvers. "Betrokken en moedig, die onze recente geschiedenis heeft verteld vanuit een progressief perspectief", aldus Sánchez op Twitter.

De Spaanse uitgever Tusquets Editores maakte het overlijden van Grandes bekend: