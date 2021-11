Kat reist per ongeluk honderden kilometers mee op schip van Groningen naar Zeeland

Een kat uit Groningen heeft de afgelopen week een bijzondere reis afgelegd. De kater was een onverwachte passagier op een schip dat vanuit Groningen naar het Zeeuwse Hansweert was gevaren.

De 15-jarige kater sprong aan boord van een binnenvaartschip in Groningen, zo schrijft de Dierenambulance Zeeland op Facebook. De schipper zag hem wel, maar ging ervan uit dat de kat voor vertrek uit zichzelf ook weer op de kade zou springen.

Het schip vertrok en onderweg, zo'n drie dagen later, werd de kat doorweekt en rillend op het dek gevonden. Men ontfermde zich over de kat en het schip meerde daarna aan in het Zeeuwse Hansweert, waar de schipper de dierenambulance belde.

Herenigd met eigenaar

De kat liet zich zonder problemen vangen en werd naar de dierenarts gebracht. "Er bleek gelukkig niet zo veel aan de hand. Alleen een klein wondje aan de poot en vooral een heel nat pak", meldt de dierenambulance.

Het dier bleek gechipt te zijn, waardoor er contact kon worden gezocht met de Groningse eigenaar, die al dagen naar zijn huisdier op zoek was, schrijft Omroep Zeeland. De kat werd ondergebracht in een dierenasiel in Goes en kon al snel worden opgehaald door zijn eigenaar. "Natuurlijk was hij dolblij dat zijn kat weer terecht was", aldus de dierenambulance.