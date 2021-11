VvE's soms bang voor elektrische auto in garage, weren mag niet

Toch neemt dat de ongerustheid bij VvE's niet weg "en dat snap ik wel", zegt directeur Kees Oomen van de Stichting VvE Belang, met zo'n 13.500 aangesloten VvE's. Maar het weren van elektrische auto's uit garages door VvE's is volgens hem juridisch helemaal niet mogelijk. "Het is in strijd met de woonakte. Daarin staat dat je een parkeerplek hebt waar je een motorvoertuig mag stallen en daar voldoet een elektrische auto gewoon aan."

Overal in garage laadpalen 'slecht idee'

Een VvE kan wel de aanleg van een laadpaal weigeren als een meerderheid van de eigenaren tegenstemt op de ledenvergadering. Dat verandert in 2023, want dan voert de overheid de 'notificatieregeling' in. Een eigenaar van een elektrische auto hoeft dan alleen nog bij de VvE te melden dat hij of zij een laadpaal laat aanleggen in de parkeergarage.

"Een slecht idee", zegt Rosmuller van het IFV. "Ten eerste omdat je hierdoor de VvE-besluitvormingsstructuur buitenspel zet. Ten tweede omdat er voor het veilig laden van elektrische voertuigen in parkeergarages extra maatregelen nodig zijn die soms door het collectief van een VvE moeten worden genomen."

Zo moeten laadpalen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang van de garage staan en beveiligd zijn tegen aanrijdingen, is de aanwezigheid van een centrale knop gewenst waarmee ze allemaal in een keer kunnen worden uitgezet en is er bij voorkeur een detectiesysteem om eventuele brand snel te ontdekken."

Ook Oomen voorziet veel problemen door de notificatieregeling. "Als er bijvoorbeeld een bouwkundige aanpassing nodig is in verband met de brandveiligheid, is die dan ook voor de rekening van de aanvrager van de laadpaal? Waarschijnlijk zijn dat kosten voor het hele gebouw en die kan een VvE weigeren. Dus indirect weigert de VvE dan toch een laadpaal."