Kiezers met niet-westerse achtergrond voelen zich slecht vertegenwoordigd in Kamer

Nederlandse kiezers met een niet-westerse achtergrond voelen zich niet goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek, waarin voor het eerst extra aandacht is besteed aan deze groep. Zij vormen ruim tien procent van het electoraat, maar zijn niet eerder zo uitgebreid onder de loep genomen.

Dat kiezers met een niet-westerse achtergrond zich slecht gerepresenteerd voelen, heeft verschillende oorzaken. Bijna 73 procent vindt dat de belangen van deze groep te weinig worden behartigd. Ook zijn er te weinig Kamerleden met een migratieachtergrond, vindt ruim driekwart.

Discriminatie

Dat gevoel van gebrekkige vertegenwoordiging blijkt extra te leven onder de kiezers die discriminatie ervaren. Van de kiezers met een niet-westerse achtergrond geeft 42 procent aan (erg) vaak discriminatie te ervaren. Dit percentage is nog hoger onder Nederlanders met een Surinaamse of Afrikaanse achtergrond en de tweede generatie.

Ervaren discriminatie is een uitdrukking van ontevredenheid, zegt onderzoeker Marcel Lubbers. "Wat we vaak zien is dat mensen die ontevreden zijn afhaken bij de politiek." Toch keren gediscrimineerde kiezers de politiek niet de rug toe, valt uit het onderzoek te concluderen. "Als mensen discriminatie ervaren, leidt dit ertoe dat ze toch gaan stemmen."

Politieke voorkeur

Waar Nederlanders met een migratieachtergrond voorheen vooral op de PvdA stemden, verandert dat door de opkomst van partijen die zich nadrukkelijk inzetten voor deze groep. Zo scoort Denk goed onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders, Bij1 onder Surinaamse en Afrikaanse Nederlanders en stemmen Aziatische Nederlanders vaker op rechtse partijen.

In Europa loopt Nederland voorop bij de opkomst van dergelijke partijen, zegt Lubbers. Het is relatief makkelijk voor nieuwe politieke partijen om in het parlement te komen. "Of de komst van partijen als Denk en Bij1 het gevoel van slechte vertegenwoordiging wegneemt of juist versterkt, moet nu zij beiden in het parlement zitten gaan blijken."