Turkse politie grijpt in bij protest tegen geweld tegen vrouwen

Het protest was vanwege de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Ook in de hoofdstad Ankara en in andere steden gingen betogers de straat op.

De demonstranten keerden zich vooral tegen het besluit van de Turkse regering van eerder dit jaar om uit het Istanbul-verdrag te stappen. In die conventie uit 2011 beloven landen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden. Volgens de AKP van president Erdogan is de inhoud van het verdrag niet in lijn met de traditionele Turkse familiewaarden.

De betogers riepen de regering op om zich weer aan te sluiten bij die conventie. "We zijn niet stil, niet bang en niet gehoorzaam", riepen ze.