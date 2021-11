Thanksgiving is in VS feestdag voor de een, dag van rouw voor de ander

Niet alleen de inheemse bevolking liep vandaag door de straten van Plymouth, ook de mensen die zich nazaten van de Pilgrims noemen liepen in processie achter een drum door de stad. Volgens hen kunnen beide versies van de geschiedenis naast elkaar bestaan. "De meesten wreedheden vonden plaats na het eerste oogstfeest. Later pas. Die zaken waren buitensporig en dat moet erkend worden", zegt Paul Jehle van de Mayflower Society.

Cheryl Doherty, ook van de Mayflower Society, hoopt dat de twee groepen uiteindelijk samen door de straten kunnen lopen. "Ik zou het ook heel fijn vinden als ze hier deel van zouden kunnen uitmaken. We hebben ze in het verleden ook wel uitgenodigd."

Niet de juiste ontstaansgeschiedenis

De afgelopen jaren wordt er in de VS een debat gevoerd over de ontstaansgeschiedenis van het land. De geschiedenis zoals die nu veelal wordt onderwezen op Amerikaanse scholen, wordt verteld vanuit het oogpunt van de eerste Europese migranten. Zij zouden in 1620 voet aan land hebben gezet bij Plymouth Rock. Een mythe. Daarmee wordt ontkend dat de Engelsen al in 1607 in Jamestown aan land kwamen en in 1619 de eerste zwarte slaven arriveerden.

De Wampanoags hopen dat Thanksgiving in de toekomst niet alleen meer gevierd, maar ook herdacht wordt. "We zien dat er langzaamaan verandering komt. Twee jaar geleden heeft de gemeente Plymouth ons een stuk land teruggegeven waar zich ook graven van onze voorouders op bevinden, en er wordt gesproken over meer aandacht in het onderwijs voor onze geschiedenis. De tijden zijn aan het veranderen, het wordt inclusiever", stelt Ferreti. "Maar we zijn er nog niet."