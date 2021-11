Geen overlevenden brand in mijn Rusland: 52 doden

Het totale aantal doden als gevolg van de brand in de Listvjazjnaja-mijn in Centraal-Rusland komt op 52, onder wie zes reddingswerkers. Dat meldt het staatspersbureau TASS. Een bron van de hulpdiensten meldt dat niemand de brand heeft overleefd.

Volgens een bron van de hulpdiensten begon de brand in een ventilatieschacht, waardoor de rook door de mijn kon verspreiden.

Aanvankelijk werd het dodental op zeker elf mijnwerkers geschat en werd er gezegd dat 46 mijnwerkers nog vastzaten in de mijn. Later bleek dat de elf slachtoffers waren meegeteld, en werd het aantal vermisten bijgesteld naar 35.

Bij een reddingsoperatie zouden er bijna 240 mensen in veiligheid zijn gebracht. Die reddingsoperatie is aan het eind van de ochtend gestaakt vanwege ontploffingsgevaar. Eerder op de dag was het vanwege grote hoeveelheden rook moeilijk voor reddingswerkers om bij de mijnwerkers te komen.

Directeur gearresteerd

De Russische plaatsvervangend procureur-generaal zegt dat de brand hoogstwaarschijnlijk het gevolg was van een methaanexplosie veroorzaakt door een vonk, meldt AP.

Het persbureau Interfax meldt dat een onderzoekscommissie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de brand wegens de schending van de veiligheidsvoorschriften. De directeur van de mijn en twee andere hoge functionarissen zijn gearresteerd. Regionale functionarissen hebben drie dagen van rouw afgekondigd.