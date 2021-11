Kabinet biedt excuses aan aan ten onrechte veroordeelden Puttense moordzaak

In een debat over de begroting van Justitie heeft demissionair minister Grapperhaus namens het kabinet excuses aangeboden aan twee mannen die jaren onterecht hebben vastgezeten voor de moord op Christel Ambrosius, ook bekend als de Puttense moordzaak.

Het gaat om Wilco Viets en Herman Dubois, die zeven jaar onterecht in de gevangenis zaten voor de moord. Grapperhaus sprak in het debat over het belang van de rechtsstaat. Daarin is ook een overheid nodig die gemaakte fouten durft toe te geven, zo betoogde hij

Zichtbaar geëmotioneerd betuigde hij spijt voor de gemaakte fouten. "Het is tijd dat wij volledig recht doen aan het leed dat deze twee mannen is aangedaan. Ze hebben misschien wel een financiële genoegdoening gekregen, maar nooit een morele. Namens het hele kabinet bied ik hen excuses aan," zei Grapperhaus. "We hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan."

Peter R. de Vries

De deze zomer vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft zich jarenlang ingezet voor de vrijlating van Viets en Dubois. Zijn zoon Royce de Vries zat vanmiddag op de publieke tribune in de Tweede Kamer toen Grapperhaus de spijtbetuiging uitspraak. Ook Dubois was in de zaal aanwezig.