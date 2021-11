Schrijfster Inez van Dullemen overleden op 96-jarige leeftijd

Schrijfster Inez van Dullemen is gisteren overleden, heeft haar uitgever De Bezige Bij bekendgemaakt. Ze was 96. In 1949 debuteerde zij met de novelle Ontmoeting met de andere. Haar laatste boek Een schip vol meloenen verscheen in 2017.

In de zeventig jaar dat ze actief was, schreef ze zo'n dertig verhalenbundels, reisboeken, toneelstukken en romans. Met Vroeger is dood, over de neergang en dood van haar ouders, brak Van Dullemen in 1976 door bij het grote publiek. Het boek werd bekroond met de Jan Campertprijs en het werd in het volgende decennium verfilmd door Ine Schenkkan die er een Gouden Kalf voor kreeg.

In het werk van romanschrijver Van Dullemen stonden ontmoetingen met mensen centraal. Ze reisde graag en verwerkte haar ervaringen in haar boeken, die ook vaak gingen over verre landen en culturen.

Brieven uit de VS

In 1950 won ze met de novelle Het wiel een reisbeurs en daarmee verbleef ze een jaar lang in Spanje en Parijs. In Parijs ontmoette ze haar man, theatermaker Erik Vos, met wie ze in 1954 trouwde.

Ze bleef reislustig en woonde in de jaren 60 twee jaar lang met haar gezin in de VS. In die periode publiceerde de Volkskrant brieven waarin ze schreef over de Amerikaanse samenleving. In 1961 kreeg ze de Multatuliprijs voor De oude man.