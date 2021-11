Duizenden schuldenaren eerder geholpen door nieuwe wet

Duizenden mensen met schulden hebben dit jaar sneller hulp gekregen van hun gemeente. Dat komt omdat er meer ingezet wordt op zogeheten vroegsignalering, blijkt uit een monitor van Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

Gemeenten moeten sinds 1 januari verplicht persoonlijk contact zoeken met inwoners met schulden. Woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, waterbedrijven en energieleveranciers hebben beloofd zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden door te geven aan de gemeenten. Zo moet worden voorkomen dat bij mensen problematische schulden ontstaan.

Kwart miljoen signalen

Divosa heeft van 139 gemeenten cijfers gekregen over hoe die vroegsignalering tot nu toe werkt. Daaruit blijkt dat er een kwart miljoen signalen binnenkwamen sinds begin dit jaar. Ruim de helft van die signalen kwam van de zorgverzekeraars.

Met die signalen moeten gemeenten verplicht iets doen. De ambtenaren kunnen bijvoorbeeld brieven sturen naar de mensen met betalingsachterstanden of bellen of langsgaan.

Huisbezoek werkt het beste

Uit de monitor blijkt dat een huisbezoek het beste werkt. In ruim een derde van de pogingen lukte het zo om contact te leggen met degene met schulden.

In totaal is het gelukt om met zo'n 1 op de 6 mensen waarvan meldingen binnenkwamen contact te leggen. "Dat is best een mooi aantal", zegt Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering aan de Hogeschool Utrecht. "Maar het zou waarschijnlijk nog wat hoger kunnen worden als alle gemeenten huisbezoeken gaan inzetten. Sommige sturen nu alleen nog brieven."

Bij zo'n 5500 mensen heeft het contact er ook daadwerkelijk toe geleid dat ze hulp van de gemeente hebben geaccepteerd. De groep die door vroegsignalering sneller wordt geholpen is vermoedelijk groter, omdat een groot deel van de gemeenten nog niet meedoet met de monitor.