'Nederland martelde Balinezen tijdens onafhankelijkheidsoorlog'

Nederland heeft in de jaren 40 op Bali mensen gemarteld in gevangenenkampen. Ook werden Balinezen in kampen vermoord. Dat schrijft Nu.nl op basis van onderzoek van historicus Anne-Lot Hoek. Het promotieonderzoek toont volgens de site voor het eerst aan dat Nederland een stelsel van martelkampen op het Indonesische eiland had.

De martelingen en executies zouden tussen 1945 en 1949 hebben plaatsgevonden. Hoewel de Nederlandse regering eerder meermaals stelde dat Nederland zich in die periode "correct" had gedragen, schetst het onderzoek een ander beeld. Volgens Hoek "keken gezagdragers weg, deden mee, stimuleerden of gaven zelfs opdrachten om te martelen of te doden".

De gevangenen zouden op zo'n 50 locaties zijn gemarteld. Het ging onder meer om gevangenenkampen, schoolgebouwen en politiebureaus. Volgens een Balinese overlevende hebben Nederlandse beveiligers bijvoorbeeld sigarettenpeuken in zijn huid uitgedrukt.