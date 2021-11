Verdachte (18) opnieuw vrijgesproken om fatale brand in ouderlijk huis

Een 18-jarige man uit het Overijsselse dorp Nieuwleusen is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van het veroorzaken van een brand in zijn ouderlijk huis. Bij die brand in de zomer van 2019 kwam zijn 22-jarige broer om het leven.

In januari was de verdachte ook al vrijgesproken. De rechtbank achtte toen niet bewezen dat hij bij de brand betrokken was. Tegen deze uitspraak ging het Openbaar Ministerie in hoger beroep.

Justitie beschouwde het als verdacht dat op drie plekken in de woning brand was ontstaan, terwijl de destijds 16-jarige verdachte aanvankelijk werd vermist en zich pas enkele uren na de brand bij de politielinten meldde. Ook maakte de jongen een warrige indruk, rook hij naar alcohol en verklaarde hij dat zich weinig meer kon herinneren.

Het gerechtshof oordeelt nu net als de rechtbank dat er onvoldoende bewijs is dat de jongen de brand heeft aangestoken.

Afzetlint

De brand werd op 14 juli vroeg in de ochtend ontdekt door buren die rook uit het dak zagen komen. Zij maakten de ouders van het gezin wakker door tegen de ramen te bonzen en te schreeuwen. De ouders konden het huis net op tijd verlaten, maar voor hun 22-jarige zoon, die op zolder sliep, kwam hulp te laat.

De jongere broer, die ook op zolder sliep, werd niet gevonden. Hij dook uren later buiten bij de woning op. De jongen zei dat hij wakker was geschrokken en in paniek de woning had verlaten.

Hij herinnerde zich naar eigen zeggen niets van de tijd daarna en het moment dat hij weer opdook. In de woning werden drie brandhaarden aangetroffen. Twee doofden uit zichzelf, maar de brand op de zolderkamer was hevig.

Geen duidelijke oorzaak brand

Uit onderzoek van zowel de politie als het Nederlands Forensisch Instituut kan niet worden vastgesteld wat de precieze oorzaak van de brand is geweest. Omdat het voor het hof niet duidelijk is hoe de brand is ontstaan, luidt het oordeel dat niet bewezen kan worden dat de verdachte de brand heeft aangestoken, laat staan dat hij dit met opzet heeft gedaan.

Over het vreemde gedrag van de verdachte toen hij bij de woning werd gevonden zegt het hof dat het niet uitgesloten kan worden dat de verdachte last had van koolmonoxidevergiftiging.

Volgens de advocaat van de verdachte is zowel haar cliënt als het gezin blij met de vrijspraak. "Ze reageren niet alleen enorm opgelucht, maar vooral ook emotioneel. En daar kun je je natuurlijk alles bij voorstellen. De ouders zijn niet alleen hun zoon kwijtgeraakt, maar hun andere zoon werd ook nog eens verdacht daarin de hand te hebben gehad", zegt de advocaat tegen RTV Oost. "Met deze vrijspraak kan dit gezin eindelijk aan het rouwproces beginnen."