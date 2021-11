Vijftal krijgt jaren celstraf voor stelen opbrengst festival

Vijf mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tussen de 4,5 en 5 jaar voor een woningoverval in het Zeeuwse dorp Grijpskerke in 2019. Het slachtoffer, een vrouw van 73, had de dagopbrengst van muziekfestival Hrieps in huis. Gemaskerde mannen namen ruim 360.000 euro mee.

De overval was op 12 mei 2019, toen drie mannen het huis van de vrouw binnendrongen. Zij en haar kleindochter lagen te slapen toen een stoeptegel door het raam van de voordeur werd gegooid. De mannen bedreigden de bewoonster en wilden weten waar de dagopbrengst van het in Grijpskerke gehouden evenement was.

De rechtbank acht bewezen dat behalve de drie indringers nog twee personen bij de overval betrokken waren, maar weet niet welke rol de verschillende verdachten hadden.

Een 34-jarige man uit Goes werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Een 26-jarige man uit Middelburg en twee mannen van 24 uit Vlissingen en Bergen op Zoom moeten vier jaar en tien maanden de gevangenis in. De minst zware straf, van 4,5 jaar, ging naar een 35-jarige man uit Kapelle.

De vijf mannen moeten ook een schadevergoeding betalen van bijna 370.000 euro. Onderdeel daarvan is een bedrag van 2000 euro voor de overvallen vrouw.

'Verwerpelijk en crimineel'

De officier van justitie omschreef de overval tijdens de zitting als verwerpelijk en crimineel. "Voor de kick en het lekker snel kunnen opmaken van een leuke stapel geld zonder dat je ervoor hoefde te werken, waren de daders van deze overval bereid mensen, die hun hart en ziel in een festival staken, emotioneel en financieel te benadelen", zei ze.

Een zesde verdachte uit 's-Heer Arendskerke werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Twee andere verdachten komen later voor de rechtbank, meldt Omroep Zeeland.