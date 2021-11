Zesde dode na bloedbad kerstparade Waukesha: kind (8) bezwijkt

Een zesde persoon is overleden aan de gevolgen van een incident afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Wisconsin, waarbij een automobilist inreed op een kerstoptocht. Daarbij raakten ook tientallen mensen gewond.

De zesde dode is een jongen van 8, zo maakte de officier van justitie bekend. De andere overledenen zijn tussen de 52 en 81 jaar oud. In totaal zijn 62 mensen gewond geraakt, enkelen verkeren in kritieke toestand. Eerder werd nog een aantal van 48 gewonden genoemd door de politie. Ook de 12-jarige broer van de jongen van 8 raakte gewond, maar is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

De 39-jarige verdachte Darrell Brooks verscheen voor het eerst voor de rechtbank. Hem werd vijfvoudige opzettelijke doodslag ten laste gelegd. De officier kondigde een zesde aanklacht aan vanwege de dood van het kind. Als de rechter meegaat in de aanklacht van de officier krijgt Brooks een levenslange gevangenisstraf.

Nog altijd is niet duidelijk waarom Brooks inreed op de kerstoptocht in Waukesha, een voorstad van Milwaukee. De politie behandelt de zaak niet als terrorisme, werd gisteren bekend. Volgens de officier stuurde hij opzettelijk heen en weer om mensen te raken. De volgende zitting staat gepland op 14 januari.