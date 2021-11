Geen kraamverlof voor EU-parlementariërs, dus gaat Lara's baby mee stemmen

Wie in een van de kantines van het Europees Parlement rondloopt, vindt met gemak een kinderstoel. En als je erop let, zie je met regelmaat een Europarlementariër met een kinderwagen door het gebouw lopen. Misschien een gekke plek voor baby's, maar het is niet zonder reden.

Het Europees Parlement heeft nog altijd geen regeling voor vrouwen die met zwangerschapsverlof zijn. Dat betekent dat als een Europarlementariër op verlof is, zij niet kan stemmen. Volgens de regels van het parlement mag alleen de gekozen politicus of politica stemmen. Parlementariërs mogen daarom niet tijdelijk worden vervangen als zij ziek zijn of met verlof. Dat kan grote nadelen hebben, vooral bij stemmingen waarbij iedere stem telt.

Lara Wolters, Europarlementariër voor de PvdA, kreeg onlangs een zoon en zou in Nederland nog met zwangerschapsverlof zijn. Maar in het Europees Parlement is het zwangerschapsverlof nog niet geregeld en daarom is ze deze week in Straatsburg. Ze voorkomt zo dat haar stem verloren gaat.

Met hulp van haar vader en medewerkers probeert Wolters zo goed mogelijk haar werk te doen - met baby dus: