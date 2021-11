Winkelstraat Goes ontruimd vanwege stinkend tropisch fruit

Een winkelstraat in Goes is vanmiddag kort ontruimd geweest vanwege een verdacht en stinkend pakketje dat was afgeleverd bij een Primera. De stank was zo erg dat de brandweer eraan te pas moest komen, meldt Omroep Zeeland.

Na het openmaken van het pakketje bleek er een doerian in te zitten. Dat is een tropische vrucht die bekendstaat om een penetrante geur die lijkt op een combinatie van zweetsokken en uien. De doerian is oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost-Azië.

Toen bleek dat het om een tropische vrucht ging, is de straat weer vrijgegeven. Waarom iemand een doerian had opgestuurd, is onduidelijk.