Winkels in regio Den Haag gesloten vanwege verdenking van witwassen

De politie heeft een aantal winkels van het bedrijf Soulsistah in Den Haag en Leidschendam gesloten. Drie verdachten zijn aangehouden, het gaat om vrouwen van 49 en 57 jaar uit Den Haag en een 30-jarige man uit het Limburgse Buggenum.

De drie zitten vast en worden verhoord, meldt Omroep West. Ze worden verdacht van witwassen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Op tien locaties in Den Haag, Monster, Leidschendam en Buggenum zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht. Daar werd beslag gelegd op onroerend goed en administratie. Ook zijn voertuigen en luxe goederen in beslag genomen.

De winkels die zijn gesloten zijn een kerstwinkel in Leidschendam en twee winkels aan de Frederik Houtlaan in Den Haag. Bij een pand in Scheveningen waar Soulsistah een strandtent zou openen is onderzoek gedaan. Ook dat laatste pand is verzegeld. De recherche zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de kerstzaak banden met de onderwereld heeft.