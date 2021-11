Advies aan straatmuzikant: speel klassiek op koude zondagen

Een straatmuzikant die speelt voor het geld kan dat het best doen met een klassiek repertoire en dan nog het liefst op koude zondagen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van Tilburg University.

De onderzoekers Samuel Stäbler en Kim Mierisch wilden weten wat straatmuzikanten succesvol maakt en wat ze gemiddeld verdienen. Ze gingen daarvoor naar Keulen waar ze drie maanden lang onderzoek deden onder 72 muzikanten en meer dan 80.000 toehoorders.

"De resultaten zijn echt opwindend en verrassend, omdat ze in tegenspraak zijn met wat de muzikanten zelf van belang vinden", zegt Stäbler in een video op YouTube.

Tot 45 euro per uur gemiddeld

Een straatmuzikant in Keulen verdient gemiddeld 23 euro per uur. "Maar als een muzikant klassieke muziek speelt in plaats van rock, jazz of country kan hij zijn inkomsten verhogen naar 27 euro per uur", zegt Stäbler.

De kwaliteit van de muziek en de vakbekwaamheid van de muzikant noemt hij essentieel. Muzikanten die muziek van bovengemiddelde kwaliteit lieten horen, verdienden gemiddeld 28 euro per uur.

Wie dat nog niet genoeg vindt, doet er goed aan kinderen als begeleiders aan te nemen. Muziekgroepen met kinderen verdienen in Keulen gemiddeld 45 euro per uur.

De vraagkant

De onderzoekers keken ook naar de consument, in dit geval de inwoners, forenzen en toeristen van Keulen.

Ze kwamen erachter dat het van belang is of iemand alleen door de stad loopt of samen met een partner, collega's of vrienden. Consumenten die samen met anderen een muzikant tegenkomen, geven makkelijker, omdat ze indruk op hun gezelschap willen maken. En vrouwen geven meer dan mannen.

Maar belangrijker nog is de temperatuur. Anders dan muzikanten denken, geven relatief meer voorbijgangers geld als het koud is. Vermoedelijk roept een straatmuzikant warme gevoelens bij ons op als het koud, zegt Stäbler.

Zondag, topdag

En dan zijn er nog de verschillen in de dagen van de week. Op zondag wordt het meest verdiend, gemiddeld 35 euro per uur, blijkt uit het onderzoek. "Dat komt waarschijnlijk door het zondageffect", zegt Stäbler. "Emoties als medeleven, medelijden en schuldgevoel spelen om religieuze redenen op zondag een groter rol."