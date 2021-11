Middelburg zoekt tekenaars die stad jaar lang vastleggen: 'Kan je met foto niet bereiken'

De stichting heeft twee categorieën ingesteld om "geen appels met peren te vergelijken". Zo is er een categorie voor professionele tekenaars en een voor amateurs. "Tekenaars die zich opgeven willen we uitnodigen om een idee in te leveren hoe zij Middelburg een jaar lang willen volgen en dat willen vastleggen in vijf tekeningen." Een jury bepaalt welke ideeën worden uitgevoerd.

Als het aan de Teeken Akademie ligt blijft het niet bij een jaar. Voorzitter Wiggers wil dat stadstekenaars de komende jaren Middelburg blijven vastleggen. "In 2028 bestaat de stichting 250 jaar en dan wordt er teruggekeken op de hele serie."